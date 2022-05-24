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Сегодня, 22:42

Голкипер сборной Финляндии Олкинуора сделал четыре «сухаря» на групповом этапе ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Финляндия в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 переиграла команду Чехии со счетом 3:0.

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил 24 броска и оформил четвертый шатаут на турнире. Причем он не пропускает уже в третьем матче подряд на турнире.

Ранее Олкинуора отбил все 20 бросков в матче с Норвегией (5:0), 10 бросков — в матче с Великобританией (6:0) и 19 бросков — в матче с Австрией (3:0).

Теперь Финляндия в четвертьфинале сыграет против Словакии. Встреча пройдет 26 мая.

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