Анастасия Шубская – о матче Россия – США

Супруга Александра Овечкина приехала в Словакию поддержать мужа во время чемпионата мира и ответила на вопросы спецкора "СЭ".

– Овечкин забил, Малкин забил в матче с Швецией. Мощное вы сделали усиление, приехав на турнир.

– У Малкина тоже жена приехала, видимо, и это повлияло (улыбается). В любом случае, здесь много российских болельщиков, ребята чувствуют поддержку. Спасибо людям, что приехали на турнир. Вообще, мне кажется, что чемпионат мира объединяет всю Россию, сюда приехали фанаты из многих городов страны. Верим в наших и надеемся на победу.

– Саша забьет сегодня?

– Надеюсь. Сложно сказать сходу, но у него уже возникали моменты по ходу первого периода. Вижу, что у него боевой настрой.

– Перед матчем появилось видео, где Овечкин с Кузнецовым бьют друг друга. Саша – по голове Евгению, а тот – Овечкину по ракушке. Это такой ритуал? Помогает?

– У них постоянно какие-то совместные ритуалы, наверное, раз они так делают, то это помогает.

– Как вам погода в Братиславе?

– В первый день была хорошая погода, мы даже прогулялись по набережной. Потом два дня шли дожди, из-за этого не удается выйти погулять, еще и достаточно холодно. Надеюсь, завтра обстановка наладится.

– Вы очень эмоционально реагируете на происходящее, будучи на трибуне.

– По-другому не получается. У нас приехала большая группа поддержки: моя сестра и множество друзей. Мы все вместе как можно более громко поддерживаем ребят, для них важно, чтобы фанаты показывали свое присутствие. (Алена Гребенькова)​

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