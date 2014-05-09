Чемпионат мира откроет Бобровский

Перед утренней тренировкой тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов по традиции сообщил пресс-службе ФХР имя голкипера, который сегодня в 17.45 по московскому времени займет место в воротах национальной команды в стартовой встрече со швейцарцами. Им станет голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.

– Как и планировалось, нашим первым вратарем сегодня является Сергей Бобровский. Команда желает новичку сборной созыва-2014 удачного дебюта, – заметил Давыдов. (Игорь ЛАРИН)