Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд

Кубок мира состоится не раньше 2025 года.

Отказ от проведения Кубка мира в феврале 2024 года при ближайшем рассмотрении не тянет на сенсацию вселенской величины. Функционеры НХЛ и профсоюза игроков прекрасно умеют считать деньги, поэтому в авантюры с неясными перспективами на ровном месте не ввязываются.

По очевидным политическим причинам вопрос об участии в турнире российских суперзвезд остается нерешенным. Хотя Александр Овечкин был и остается самым узнаваемым и популярным хоккеистом в мире, а русские вратари являются элитой — за ними пытаются угнаться все остальные. Разве можно грубо отрубить, словно топором, важную составляющую бизнеса НХЛ? Точно не в этой жизни.

Недавний протест европейских федераций, которые не пожелали играть на одном турнире со сборной России, прозвучал без надрыва. Однако эффект у заявления был ожидаемый. На прошлой неделе в Финляндии состоялись два вынесенных матча регулярного чемпионата НХЛ с участием «Колорадо» и «Коламбуса». Нет сомнений, что функционеры лиги обсуждали вопросы по Кубку мира с европейскими коллегами.

Текущая политическая повестка пока делает невозможным компромисс по поводу участников турнира, что впоследствии будет препятствовать максимальному получению прибыли. К большому турниру надо готовиться заранее, и тянуть с важными решениями нельзя. В такой ситуации лучше не рисковать и отложить дело. Для начала на год — на февраль 2025-го, а дальше будет видно.

Хоккеисты сборной России на Кубке мира-2016. Фото Global Look Press

Этот расклад улучшает шансы российской команды сыграть на Кубке мира. Рано или поздно наступит разрядка и стороны сядут за стол переговоров на самом высоком политическом уровне. Соответственно, что-то изменится и в спорте.

Однако прямо сейчас перенос турнира еще на год воспринимается с грустью на сердце. «Ваши ожидания — ваши проблемы», — когда-то заявил Андрей Аршавин слишком ретивому болельщику. Эта фраза идеально подходит на разные случаи.

Хоккей снова остался без турнира с участием всех сильнейших. Эта история берет начало с 2016-го, когда состоялся последний Кубок мира в Торонто. С тех пор формат «лучшие против лучших» живет только в электронном виде, когда журналисты и болельщики прикидывают, каким бы могло быть противостояние Кросби, Макдэвида и Макара против Овечкина, Кучерова и Василевского. НХЛ постоянно ссылается на финансовые вопросы, игнорируя Олимпиады. Сейчас снова приходится отталкиваться от экономической составляющей. Ничего нового в таком подходе нет.

Теперь ожидание большого хоккея растягивается как минимум на девять лет. Для теряющего популярность в мировом масштабе вида спорта это почти катастрофа. Но сейчас с этим ничего сделать ровным счетом нельзя и, предварительно проникнувшись китайским терпением, остается терпеливо ждать и радоваться более мелким вещам.