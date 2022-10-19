Фетисов прокомментировал информацию о том, что Кубок мира по хоккею-2024 может пройти без россиян

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, Кубок мира по хоккею-2024 может пройти без российских спортсменов.

«Сейчас все может быть. Чего тут удивляться-то? Не знаю, для меня НХЛ как раз пример спортивного принципа, где политика никаким образом не влияет на решения. Посмотрим, как они поведут себя в этой связи. Напомню, что Кубок мира как раз и был придуман для того, чтобы дать посоревноваться всем сильнейшим хоккеистам планеты, потому что на чемпионаты мира и Олимпиады не всегда собирались сильные команды. Я считаю, что Кубки Канады того времени и дали тот прогресс хоккею, который мы видим сегодня», — приводит «КП Спорт» слова Фетисова.

18 октября заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли заявил, что российские спортсмены могут быть лишены возможности выступить в Кубке мира по хоккею, проведение которого запланировано на 2024 год.