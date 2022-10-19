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Сегодня, 15:54

Дементьев: «Найдутся люди, которые будут говорить, что Кубок мира без сборной России — это не то соревнование»

Мария Гусева
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Я думаю, по мере того, как будет приближаться Кубок мира, информация по формату турнира будет меняться. Как в конце концов закончится эта эпопея, мы узнаем только тогда, когда станет известно расписание турнира. Но в любом случае руководителям нашего хоккея нужно налаживать контакт с потенциальными хоккеистами сборной России, которые могут сыграть на Кубке мира. Проводить беседы, понять настрой и настроение ребят. Спортсмены должны быть готовы к любому турниру всегда», — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

Специалист поделился мнением, будет ли интересен Кубок мира без участия сборной России.

«Кубок мира будет интересен в любом случае, это серьезный турнир. Но я считаю, что найдутся люди, знающие и понимающие хоккей, которые будут говорить, что без сборной России это не то соревнование. И я с этим соглашусь. За границей тоже есть специалисты, которые могут оценивать такую информацию объективно», — добавил он.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Матчи Кубка мира 2024 года должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-najdutsya-lyudi-kotory-e-budut-govorit-chto-kubok-mira-bez-rossii-e-to-ne-to-sorevnovanie/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Дементьев
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