Оглашен состав женской сборной России на ЧМ

Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира-2018, сообщает ТАСС. Турнир пройдет в финском Эспоо с 4 по 14 апреля. Россиянки встретятся с США, Канадой, Финляндией и Швейцарией.

Вратари: Валерия Меркушева ("Динамо", Санкт-Петербург), Надежда Морозова ("Бирюса"), Анна Пругова ("Агидель").

Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (обе - "Динамо", Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), Лиана Ганеева (СК "Горный"), Дарья Терешкина (Канада).

Нападающие: Елена Дергачева, Анна Шохина, Алевтина Штарева (все - "Торнадо"), Диана Канаева, Екатерина Смолина (обе - "Динамо", Санкт-Петербург), Оксана Братищева, Александра Вафина, Виктория Кулишова (все - СКИФ), Валерия Павлова, Анна Тимофеева (обе - "Бирюса"), Ольга Сосина ("Агидель"), Фануза Кадирова (СК "Горный").