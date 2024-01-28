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Сегодня, 22:20

ВХЛ выступила с заявлением по поводу болельщиков команд «Дизель» и ЦСК ВВС

Виктория Кравченко
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Всероссийская хоккейная лиги опубликовала заявление по поводу драки болельщиков во время матча ЦСК ВВС — «Дизель» (3:4). Игра проходила в Самаре.

«Лига категорически осуждает такое поведение болельщиков и всесторонне разберет произошедший инцидент. По факту случившегося возбуждено производство в Дисциплинарном комитете ФХР, а действиям всех сторон будет дана правовая оценка и вынесены соответствующие санкции», — говорится в заявлении.

Очевидцы рассказали, что пензенские болельщики сначала украли у местных баннер, а затем приставали к девушкам-волонтерам, одна из которых упала в обморок. Из-за поведения фанатов гостей началась массовая драка.

Источник: https://vhlru.ru/lenta/493489/
ХК Дизель
ХК ЦСК ВВС
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