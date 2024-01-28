Болельщики устроили массовую драку на матче ВХЛ

Болельщики команд ЦСК ВВС и «Дизель» (3:4) подрались во время матча Всероссийской хоккейной лиги. Встреча проходила в Самаре.

По данным ГТРК «Самара», со слов очевидцев, пензенские болельщики сначала украли у местных баннер, а затем приставали к девушкам-волонтерам, одна из добровольцев упала в обморок. Из-за поведения фанатов началась массовая драка.

«Дизель» набрал 48 очков в 49 матчах и находится на 21-й позиции, ЦСК ВВС (44) расположился на 24-м месте.