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Сегодня, 22:11

Болельщики устроили массовую драку на матче ВХЛ

Виктория Кравченко
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Болельщики команд ЦСК ВВС и «Дизель» (3:4) подрались во время матча Всероссийской хоккейной лиги. Встреча проходила в Самаре.

По данным ГТРК «Самара», со слов очевидцев, пензенские болельщики сначала украли у местных баннер, а затем приставали к девушкам-волонтерам, одна из добровольцев упала в обморок. Из-за поведения фанатов началась массовая драка.

«Дизель» набрал 48 очков в 49 матчах и находится на 21-й позиции, ЦСК ВВС (44) расположился на 24-м месте.

ХК Дизель
ХК ЦСК ВВС
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