ВХЛ проведет расследование смерти хоккеиста «Южного Урала»

По информации «СЭ», ВХЛ проведет собственное расследование смерти форварда «Южного Урала», 23-летнего Павла Крутия.

Напомним, что сегодня утром во время тренировки игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. (Алексей Шевченко)