Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    ВХЛ

ВХЛ проведет расследование смерти хоккеиста «Южного Урала»

10 июля 2020, 18:24
Павел Крутий. Фото ВХЛ.
Павел Крутий. Фото ВХЛ.
Теги:

По информации «СЭ», ВХЛ проведет собственное расследование смерти форварда «Южного Урала», 23-летнего Павла Крутия.

Напомним, что сегодня утром во время тренировки игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. (Алексей Шевченко)

ВХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир