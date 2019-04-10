В финале плей-офф ВХЛ сыграют "Сарыарка" и "Рубин"

"Рубин" обыграл "Торос" в полуфинале плей-офф ВХЛ. В шестом матче тюменцы победили 2:1 и выиграли серию 4-2.

В финале соперником "Рубина" станет "Сарыарка", которая в четырех играх одолела "СКА-Неву".

ВХЛ

1/2 финала

Шестой матч

"Рубин" (Тюмень) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Веревкин - 4 (бол., Тунхузин), 8:57 - 1:0. Комаристый - 1 (бол., Карлин), 42:21 - 2:0. Гиматов - 3, 52:10 - 2:1.

Вратари: Назаров - Тарасов (57:48).

Счет в серии - 4-2 (2:3, 2:3, 2:1 ОТ, 2:1 ОТ, 4:1)