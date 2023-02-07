В «Ермаке» начали увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате

Как стало известно «СЭ», в «Ермаке» (ВХЛ) начали увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате.

По нашей информации, уведомления об увольнении получили как минимум 8 хоккеистов.

2 февраля «СЭ» сообщал, что в «Ермаке» не платят зарплату с октября 2022 года. С того периода по 1 февраля было всего два платежа: на 10 000 рублей и на 50 000, но не всем игрокам команды.

«Ермак» занимает последнее, 26-е, место в турнирной таблице ВХЛ с 19 очками в 46 матчах.