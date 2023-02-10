Хоккей
ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
ВХЛ

Сегодня, 13:35

Александр Крылов рассказал, что рассматривался вариант закрыть команду ВХЛ «Омские Крылья»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о судьбе команды из системы клуба, которая выступает в ВХЛ.

«Обсудили судьбу команды ВХЛ. Были мысли закрыть проект. Он не дал того результата. Было допущено много ошибок, но надо дать еще один шанс.

Мне никто не мог ответить, зачем привлекли в команду ВХЛ вратаря Ахметова.

На следующий год в клубе ВХЛ будут играть исключительно воспитанники академии. Он должен попадать в плей-офф ВХЛ. Но самое главное — нет сотрудничества между ним и первой командой», — сказал Крылов.

В этом сезоне «Омские Крылья» оказались одним из аутсайдеров регулярного чемпионата ВХЛ.

Александр Крылов
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ермаке» начали увольнять игроков, требовавших выплатить долги по зарплате
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости