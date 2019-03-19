"СКА-Нева" переиграла дома "Сокол" и вышла в полуфинал Кубка Петрова

"Торос" одержал победу над "Зауралье" (3:0) в пятом матче серии плей-офф четвертьфинала Кубка Петрова. Счет в серии – 3-2. Следующая игра пройдет 22 марта.

"СКА-Нева" переиграла дома "Сокол" со счетом 3:0 в пятой встрече серии плей-офф четвертьфинала Кубка Петрова. Счет в серии стал: 4-1 в пользу питерцев, которые вышли в полуфинал турнира. Первый матч серии 1/2 финала пройдет 29 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск). Соперник определится позднее.

ВХЛ

1/4 финала

"Торос" (Нефтекамск) – "Зауралье" (Курган) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рогов – 1 (Чернов, Баранов), 4:39 – 1:0. Бобылев – 1 (Пименов), 13:56 – 2:0. Чернов – 1 (Баранов), 41:41 – 3:0.

Вратари: Тарасов – Ярославлев.

Судьи: Гофман, Зибинин.

19 марта. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Сокол" (Красноярск) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Подколзин – 2 (Юксеев), 28:48 – 1:0. Семин – 2 (Гребенщиков), 40:55 – 2:0. Гребенщиков – 4 (п.в., Кукштель), 58:31 – 3:0.

Вратари: Мельничук – Литвинов (58:09 – 58:31).

Судьи: Раминг, Спирин.

19 марта. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

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