«СКА-Нева» обыграл «Ладу» и вышел в лидеры ВХЛ

«СКА-Нева» обыграл «Ладу» в регулярном чемпионате ВХЛ. Клубы лидируют в дивизионах A и B соответственно. Армейцы обошли на 1 очко другую петербуржскую команду — «Динамо».

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Ермак» (Ангарск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Салия — 1 (Ху), 7:34 — 1:0. Осипов — 2 (Раенко, Воробьев), 16:25 — 1:1. Казаковцев — 5 (Подлубошнов, Мишкин), 39:14 — 1:2. Раенко — 3 (Осипов, Воробьев), 42:53 — 1:3.

Вратари: Мьюз (59:32) — Никитин.

ОРДЖИ (Пекин) — «Сокол» (Красноярск) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шин — 6 (Рыбницкий), 20:38 — 1:0. Князев — 5 (Севостьянов), 34:39 — 1:1. Князев — 6 (бол., Цыганов, Журавлев), 36:26 — 1:2. Мищенко — 3 (Гловацкий), 50:04 — 1:3.

Вратари: Лием — Киселев.

«Горняк» (Учалы) — «Зауралье» (Курган) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Семичастнов — 1 (бол., Шиафотдинов, Сулимов), 9:26 — 0:1. Назаров — 2, 19:06 — 1:1. Платонов — 1 (Дубин), 24:07 — 1:2. Дербенев — 2, 31:43 — 2:2. Жукенов — 5 (Хрипунов), 49:20 — 3:2. Протапович — 3 (п.в., Воронков), 59:26 — 4:2.

Вратари: Галкин — Носов (59:22 — 59:26).

«Торос» (Нефтекамск) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Дубровский — 6 (бол., Пименов, Гареев), 12:13 — 1:0. Бобылев — 3 (Банников), 25:32 — 2:0. Шевченко — 3 (Банников), 28:52 — 3:0.

Вратари: Сохатский — Рейзвих (Бояркин, 28:52).

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дюрягин — 2 (Локтев), 34:48 — 0:1. Щербов — 1 (бол., Прохоров, Воробьев), 44:24 — 1:1. Белозеров — 5 (Мнацян), 61:11 — 2:1.

Вратари: Шугаев — Литвинов.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Виноградов — 1 (бол., Молодцов), 20:38 — 0:1. Игнашин — 3 (Шин), 40:54 — 0:2. Мизюрин — 1 (Орлов, Спиценко), 52:44 — 1:2. Куракин — 3 (Таратунин, Громов), 56:10 — 1:3.

Вратари: Кононов (59:41) — Перевозчиков.

«Лада» (Тольятти) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Крылов — 1 (Капотов), 7:00 — 1:0. Конозов — 4 (Аскаров, Мироманов), 12:41 — 1:1. Цицюра — 2, 31:52 — 1:2. Подколзин — 2, 35:41 — 1:3. Толузаков — 7 (Майоров, Тимирев), 40:48 — 2:3. Николаев — 1, 45:33 — 2:4. Крылов — 2 (Андрющенко), 49:51 — 3:4.

Вратари: Скрынник (59:12) — Аскаров.

ЦСК ВВС (Самара) — «Динамо» (Тверь) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Свинцицкий — 8 (Скворцов, Пузанов), 9:29 — 1:0. Иванов — 2 (Шипов, Гусынин), 37:03 — 1:1. Степаненко — 4 (мен., Набиуллин), 57:39 — 2:1.

Вратари: Попков — Жеренко (58:32).

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Степанов — 4 (бол., Лавриненко, Кулиев), 13:56 — 0:1. Томилов — 1 (Михайлов), 46:19 — 1:1.

Победный буллит: Цыбин.

Вратари: Доненко — Подскребалин.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Номад» (Нур-Султан) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бухряков — 2 (Евдокимов, Яковлев), 17:16 — 0:1. Я. Альшевский — 4 (бол., Хамидуллин, Сумин), 49:46 — 1:1. Шайхулов — 3 (Каменев, Насыбуллин), 63:45 — 2:1.

Вратари: Кульбаков — Каратаев.

«Дизель» (Пенза) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Джиошвили — 6 (бол., Гавриленко, Гаврус), 13:14 — 0:1. Макаров — 6 (Бельский, Владимиров), 14:50 — 1:1.

Победный буллит: Макаров.

Вратари: Гафиуллин — Тодыков.