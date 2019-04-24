"Сарыарка" в пятом матче финальной серии Кубка Братины обыграла "Рубин" - 4:1. Клуб из Казахстана во второй раз завоевал трофей. В предыдущий раз "Сарыарка" выигрывала в 2014 году.

Всего за девять сезонов проведения турнира обладателями трофея становились шесть команд. Кроме "Сарыарки", это "Торос" (3 раза), "Рубин", "Нефтяник", "Динамо" (Балашиха), "Динамо" (Сакнт-Петербург).

ВХЛ

Финал

Пятый матч

"Рубин" (Тюмень) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Сарваров - 8 (Ибатуллин, Ломако), 4:51 - 0:1. Рехтин - 3 (Фаст), 17:36 - 1:1. Нургалиев - 1 (Ряшенцев, Железнов), 21:58 - 1:2. Ломако - 7 (бол., Сиксна, Зиазов), 43:04 - 1:3. Кицын - 5 (п.в., Зиазов), 59:19 - 1:4.

Вратари: Назаров (Гущин, 53:06, Назаров, 55:07) - Рейзвих (58:16).

Судьи: Тютнев, Юдаков.

24 апреля. Тюмень. Дворец спорта.

Счет в серии: 1-4.