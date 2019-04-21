"Сарыарка" обыграла "Рубин" и находится в шаге от чемпионства

"Сарыарка" в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ на своей площадке обыграла "Рубин" со счетом 3:2. Клуб из Караганды лидирует в серии со счетом 3-1.

ВХЛ

Финал

Четвертый матч

"Сарыарка" (Караганда) – "Рубин" (Тюмень) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ибатуллин – 1 (Сиксна, Кицын), 14:14 – 1:0. Давыдов – 3 (Кравченко, Ячменев), 36:03 – 1:1. Борисевич – 4 (Ибатуллин), 38:10 – 2:1. Карлин – 6 (Князев, Веревкин), 39:59 – 2:2. Соколов – 2 (бол., Зиазов, Желнеровский), 52:56 – 3:2.

Вратари: Рейзвих – Назаров (Гущин, 58:21, Назаров, 58:48, 58:59).

Судьи: Гофман, Прокуратов.

21 апреля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

Счет в серии: 3-1