"Рубин" вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ, "Нефтяник" и "Сарыарку" ждет решающий матч

"Рубин" обыграл "Звезду" в шестом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Это позволило тюменцам выиграть серию (4-2) и пробиться в полуфинал, куда ранее прошли "Торос" и "СКА-Нева".

В другой встрече "Сарыарка" сравняла счет в серии с "Нефтяником" (3-3), 26 марта команды проведут решающий седьмой матч.

ВХЛ

1/4 финала

Шестые матчи

"Сарыарка" (Караганда) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 5:4 ОТ (2:1, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Ломако - 2 (Соколов, Сарваров), 1:37 - 1:0. Сарваров - 5 (бол., Зиазов, Соколов), 11:58 - 2:0. Лебедев - 2 (бол., Насыбуллин, Салахов), 13:15 - 2:1. Сумин - 1, 25:06 - 2:2. Сиксна - 1 (бол., Соколов, Зиазов), 45:16 - 3:2. Кицын - 1, 45:43 - 4:2. Сумин - 2 (бол.), 47:28 - 4:3. С. Альшевский - 4 (Я. Альшевский, Мокин), 56:25 - 4:4. Ряшенцев - 1 (Ибатуллин, Махановский), 119:06 - 5:4.

Вратари: Рейзвих - Смирягин.

Счет в серии - 3-3

"Звезда" (Чехов) - "Рубин" (Тюмень) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ячменев - 2 (Давыдов), 4:11 - 0:1. Луговяк - 1 (Комиссаров), 19:10 - 1:1. Карлин - 3, 65:35 - 1:2.

Вратари: Третьяк - Назаров.

Счет в серии - 2-4