Питерское «Динамо» забросило 6 шайб одноклубникам из Твери

«Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ разгромило одноклубников из Твери — 6:0. Хозяева, идущие на втором месте в группе 1, прервали серию из трех поражений.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Хумо» (Ташкент) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Гайсин — 1 (Зенчиков), 43:33 — 1:0.

Вратари: Дорожко — Смирягин.

Судьи: Батурин, Петров.

27 ноября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Фаткуллин — 6 (Каменев, Ляпустин), 32:23 — 0:1. Патрикеев — 2 (Насыбуллин), 39:26 — 0:2. Михайлов — 4 (Левицкий), 45:44 — 1:2. Берестенников — 9 (бол., Левицкий, Михайлов), 50:35 — 2:2. Ляпустин — 7 (бол., Сорокин, Каменев), 53:38 — 2:3.

Вратари: Суханов (58:40) — Богданов.

Судьи: Нестеров, Тихомиров.

27 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Звезда» (Чехов) — «Дизель» (Пенза) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Мокин — 4 (бол., Соркин, Антипов), 5:02 — 1:0. Силаев — 7 (Лапин), 20:40 — 2:0. Барулин — 10 (Думбадзе, Князев), 25:27 — 2:1. Думбадзе — 9 (мен., Барулин), 26:50 — 2:2. Соркин — 4 (Чмыхов, Пешехонов), 62:46 — 3:2.

Нереализованный буллит: Соркин (Звезда), 0:51 (Вратарь).

Вратари: Самойлов — Андрюхов.

Судьи: Самарин, Юдаков.

27 ноября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Тверь) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Петраков — 2 (Лапин, Кулагин), 9:37 — 1:0. Гаврус — 9 (Назаревич, Баранов), 11:19 — 2:0. Зорин — 2 (Васин, Паутов), 18:19 — 3:0. Гаврус — 10 (Комаристый, Назаревич), 21:51 — 4:0. Кулагин — 5 (Лапин), 26:43 — 5:0. Кулагин — 6 (Лапин, Петраков), 39:09 — 6:0.

Вратари: Синягин — Тяло (Куликов, 19:14).

Судьи: Спирин, Шиханов.

27 ноября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».