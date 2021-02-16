Евгений Попихин стал главным тренером «Металлурга» из Новокузнецка

Евгений Попихин назначен новым главным тренером «Металлурга» из Новокузнецка, сообщает сайт ВХЛ.

Он вошел в тренерский штаб «Металлурга» в середине января, заняв должность старшего тренера, и до начала февраля исполнял обязанности главного наставника новокузнецкой команды.

При нем «Металлург» одержал семь побед в восьми матчах и стал шестой командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф.

Леонид Тамбиев, вернувшийся на скамейку «Металлурга» в начале февраля после отсутствия по семейным обстоятельствам, покидает систему клуба.