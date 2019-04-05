Неприличный жест тренера "Тороса". За него он получил три матча дисквалификации

Главный тренер "Тороса" Руслан Сулейманов показал неприличный жест в адрес судьи во время четвертого матча полуфинальной серии ВХЛ против "Рубина" (1:2 ОТ). Специалист был удален, а впоследствии дисквалифицирован на три игры.

Тренер "Тороса" Руслан Сулейманов - кумир!



Правда, за этот жест в адрес судьи его сначала удалили, а потом дали три матча дисквы pic.twitter.com/mA4hxYL7FN – Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 5 апреля 2019 г.

Счет в серии составляет 2-2 (3:2, 3:2, 1:2 ОТ, 1:2 ОТ). Следующий матч пройдет 7 апреля.

Все о ВХЛ - здесь