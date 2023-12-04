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Сегодня, 21:03

Крикунов объяснил, почему возглавил «Динамо» из Санкт-Петербурга

Алина Савинова
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Владимир Крикунов высказался о своем назначении на пост главного тренера петербургского «Динамо».

— Остаетесь ли вы советником в московском «Динамо»?

— Да, остаюсь, — приводит «Спорт День за Днем» слова Крикунова.

— Не мешает ли вам совмещение двух должностей?

— Ничего не мешает. Наше руководство попросило меня помочь этому клубу поправить положение. Мы занимали где-то 24-е место? Сегодня 14-е, по-моему. Поднялись немножко. В принципе, я уже как бы и наработался, так скажем, за свою жизнь. Меня попросили, я не мог отказать.

Крикунов был назначен на пост главного тренера петербургского «Динамо» 23 ноября. Летом 73-летний специалист стал советником генерального директора московского «Динамо».

Последний год Крикунов не тренировал ни одну команду. До конца сезона-2021/22 он возглавлял рижское «Динамо».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/krikunov-obyasnil-pochemu-vozglavil-piterskoe-dinamo
ХК Динамо (Москва)
ХК Динамо (Санкт-Петербург)
Владимир Крикунов
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