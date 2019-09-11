Лучшему игроку матча в составе «Ижстали» будут вручать макет автомата Калашникова

В клубе ВХЛ «Ижсталь» появилась новая традиция. Лучший игрок матча в составе команды получать макет автомата Калашникова.

Как сообщает официальный сайт клуба, макет отныне будет вручаться лучшему игроку матча, которого будут выбирать сами хоккеисты. Первым обладателем символического приза стал вратарь Савелий Кононов. Он стал лучшим игроком матча с «Челметом» (3:2).

После игры главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин пришел в раздевалку с настоящим автоматом Калашникова и вручил его Кононову.