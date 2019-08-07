"Лада" планирует вернуться в КХЛ и ищет титульного спонсора

"Лада" хочет вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Но для этого финансирование тольяттинской команды должно осуществляться из внебюджетных источников. Клубу нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70 процентов от бюджета, сообщает ТАСС.

В местном правительстве отмечают, что речь идет о достаточно серьезной сумме, поэтому найти спонсора для команды крайне сложно. На сезон-2018/19 был подтвержден бюджет в 800 миллионов рублей.

Тольяттинская "Лада" покинула КХЛ по итогам сезона-2017/18. Сейчас клуб выступает в Высшей хоккейной лиги, где по итогам прошедшего сезона занял пятое место в регулярном сезоне, а плей-офф вылетел в 1/8 финала.