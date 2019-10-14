Источник: у дагестанского таффгая сожгли автомобиль в центре Петербурга.

Машина известного хоккейного бойца, нападающего Пахрудина Гимбатова, загорелась в четвертом часу ночи на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, информирует Telegram-канал 112. Очевидцы вызвали пожарных и полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов получили записи камер наблюдения, то стало ясно, что это умышленный поджог.

На видео неизвестный подходит к машине хоккеиста и бросает на капот бутылку с зажигательной смесью. Сейчас поджигателя ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Полицейские выясняют, кому мог так насолить Гимбатов.