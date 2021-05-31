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«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ

10:07
Игроки «Хумо». Фото Instagram
Игроки «Хумо». Фото Instagram

Клуб «Хумо» пропустит сезон-2021/22 в Высшей хоккейной лиге, информирует пресс-служба клуба.

«До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией, однако было решено, что клуб откладывает свое возвращение в ВХЛ до более стабильных времен.

Это позволит узбекистанскому хоккею сконцентрироваться на решении локальных задач, о чем в ближайшее время расскажет федерация.

ХК «Хумо» продолжит свою историю, принимая участие в других турнирах и соревнованиях», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

 

Напомним, в апреле 2020 года «Хумо» покинул ВХЛ после дебютного сезона из-за пандемии коронавируса.

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