«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ

Клуб «Хумо» пропустит сезон-2021/22 в Высшей хоккейной лиге, информирует пресс-служба клуба.

«До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией, однако было решено, что клуб откладывает свое возвращение в ВХЛ до более стабильных времен.

Это позволит узбекистанскому хоккею сконцентрироваться на решении локальных задач, о чем в ближайшее время расскажет федерация.

ХК «Хумо» продолжит свою историю, принимая участие в других турнирах и соревнованиях», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Напомним, в апреле 2020 года «Хумо» покинул ВХЛ после дебютного сезона из-за пандемии коронавируса.