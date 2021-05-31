«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ
10:07
Клуб «Хумо» пропустит сезон-2021/22 в Высшей хоккейной лиге, информирует пресс-служба клуба.
«До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией, однако было решено, что клуб откладывает свое возвращение в ВХЛ до более стабильных времен.
Это позволит узбекистанскому хоккею сконцентрироваться на решении локальных задач, о чем в ближайшее время расскажет федерация.
ХК «Хумо» продолжит свою историю, принимая участие в других турнирах и соревнованиях», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Напомним, в апреле 2020 года «Хумо» покинул ВХЛ после дебютного сезона из-за пандемии коронавируса.
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