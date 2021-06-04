«Осталось только утвердить название». Крылов рассказал о создании фарм-клуба «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился подробностями о создании новой команды из Омска, которая будет выступать в ВХЛ.

«На совете директоров мы утвердили финальный бюджет клуба ВХЛ, осталось только утвердить название и клуб начнет свою деятельность в Омске.

Мы договаривались, что проводим конкурс по формированию названия команды ВХЛ, в этом участвуют наши болельщики. Итоги еще не подведены, сейчас мы уже определили десять названий. В ближайшее время опубликуем три финальных варианта на нашем сайте и запустим голосование, после чего уже утвердим название.

Насколько знаю, у команды ВХЛ запланировано участие в двух предсезонных турнирах, один пройдет в Тюмени, а по второму еще обсуждается. В ближайшее время мы закончим формирование этой команды", — цитирует Крылова официальный сайт клуба.

Фарм-клуб «Авангарда» начнет выступления в ВХЛ с сезона-2021/22.