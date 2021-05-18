Епанчинцев останется на посту главного тренера «Югры»

Вадим Епанчинцев заключил с «Югрой» новое соглашение сроком на один год, сообщает сайт клуба 18 мая.

Под руководством тренера югорчане побили несколько клубных рекордов, впервые завоевали золотые медали регулярного чемпионата и смогли добиться главного трофея ВХЛ — Кубка Петрова, одержав победу в финальной серии над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4-1.

По результатам прошедшего сезона Вадим Епанчинцев был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.