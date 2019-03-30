Емелин уволен с поста главного тренера "Лады"

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.

- Учредителем хоккейного клуба "Лада" по итогам сезона было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе, - говорится в сообщении. - Руководство благодарит Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

В первом раунде плей-офф ВХЛ "Лада" уступила "Соколу" (1-3). В регулярном чемпионате команда заняла пятое место.

54-летний Анатолий Емелин ранее также тренировал "Югру", "Салават Юлаев", "Автомобилист," "Металлург" (Новокузнецк) и "Амур".