«Барс» обыграл «Химик», «СКА-Нева» победил «Буран»

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Горняк» (Учалы) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Баранов — 11 (Лукин), 42:27 — 0:1.

Вратари: Гросс (58:20) — Сохатский.

«Челмет» (Челябинск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Ковалев — 6 (Маркус, Рожковский), 14:08 — 0:1. Шадрин — 7 (Шафигулин), 42:29 — 1:1. Подкорытов — 10 (Зиновьев, Зарубин), 51:35 — 2:1.

Вратари: Подскребалин — Долганов (59:29).

«Южный Урал» (Орск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Иванов — 9 (Егоров, Шацкий), 12:56 — 1:0. Дорофеев — 7 (мен., Жлоба, Кислицын), 18:56 — 2:0. Королев — 13 (Куваев, Ионин), 26:13 — 2:1. Чувиляев — 13 (Сметанин), 52:41 — 2:2. Королев — 14 (Куваев), 52:59 — 2:3. Марченков — 9 (Заборников, Кондратьев), 59:08 — 3:3. Владимиров — 3, 62:27 — 4:3.

Вратари: Кислицын (58:12 — 59:08) — Шостак.

«Зауралье» (Курган) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: С. Альшевский — 12 (Сорокин, Я. Альшевский), 22:57 — 0:1. Меньщиков — 4 (мен.), 29:12 — 1:1. Авраменко — 17 (Коробкин, Меньщиков), 37:37 — 2:1. Мокин — 10 (С. Альшевский), 49:44 — 2:2. Салахов — 6 (Елисеев), 59:18 — 2:3.

Вратари: Ярославлев (59:35) — Богданов.

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Белозеров — 13 (Тимирев), 0:28 — 0:1. Земченко — 4 (Максимов), 31:23 — 1:1. Плотников — 12 (Земченко, Чжан Цзэцэнь), 33:30 — 2:1. Тимирев — 25 (Майоров, Белозеров), 33:49 — 2:2. Белозеров — 14, 54:01 — 2:3.

Вратари: Боярчук (59:51) — Скрынник.

ОРДЖИ (Пекин) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Сарваров — 3 (Юзеев, Степаненко), 9:56 — 0:1. Борисов — 4 (Ши, Бабинцев), 30:08 — 1:1. Тянулин — 18 (бол., Шин), 38:24 — 2:1. Хисамутдинов — 9, 42:36 — 2:2. Бабинцев — 8 (Макаров, Михасенок), 53:02 — 3:2. Абрамов — 10, 56:54 — 4:2. Юнгов — 3, 58:31 — 4:3.

Вратари: Лием — Коротаев (59:44).

«Барс» (Казань) — «Химик» (Воскресенск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Фазлеев — 6 (бол., Кара, Адамчук), 33:44 — 1:0.

Вратари: Голубев — Хомченко (59:50).

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Звезда» (Чехов) — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Подшендялов — 1 (бол., Смолин, Левицкий), 21:51 — 1:0. Сулев — 3 (Пеньковский), 33:00 — 1:1. Усков — 1 (Мингачев), 50:12 — 1:2. Рыжков — 11 (бол., Чмыхов, Каницкий), 54:19 — 1:3. Рыжков — 12 (бол., Каницкий, Комиссаров), 55:40 — 1:4.

Вратари: Доненко — Третьяк.

«Динамо» (Тверь) — «Тамбов» (Тамбов) — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бусаров — 11, 7:04 — 1:0. Жилов — 6 (О. Попов, Маккаев), 8:53 — 1:1. Сухов — 1, 10:08 — 2:1. Игнатушкин — 14 (Н. Попов), 58:04 — 2:2. Шипов — 14 (Семенеко, Иванов), 63:35 — 3:2.

Вратари: Жеренко — Перетягин (57:44 — 58:04).

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Буран» (Воронеж) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Петьков — 20 (Курбатов, Калабушкин), 7:24 — 1:0. Мироманов — 9 (бол., Конозов), 40:55 — 2:0. Цицюра — 6 (п.в.), 57:59 — 3:0.

Вратари: Мельничук — Окоряк (57:23 — 57:59, 59:05).

«Рязань» (Рязань) — «Хумо» (Ташкент) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Григоренко — 18 (Здунов, Наумов), 3:05 — 0:1. Карпов — 10 (Сергеенко), 5:26 — 1:1. Воронин — 14 (Григоренко, Ислямов), 10:38 — 1:2.

Вратари: Большаков (Югов, 19:38) — Смирягин.

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Дизель» (Пенза) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ермошенко — 1 (Парфирьев, Васильев), 8:50 — 1:0. Кудряшов — 3 (Кожевников, Васильев), 24:31 — 2:0. Князев — 8 (Барулин), 38:39 — 2:1. Володин — 2 (Агапов, Макаров), 48:26 — 2:2.

Победный буллит: Белухин.

Вратари: Дорожко — Андрюхов.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Прохоров — 9 (Туник), 8:49 — 0:1. Нечаев — 9 (Лапин, Жарков), 14:37 — 1:1. Сидляров — 5, 39:00 — 2:1. Опалев — 7 (Степанов, Антонов), 41:35 — 2:2. Кулагин — 12, 54:38 — 3:2.

Нереализованный буллит: Комаристый (Динамо), 56:41 (Вратарь).

Вратари: Тодыков — Кудашев (59:30).