«Несколько раз он умирал». Легендарный Харламов мог не дожить даже до подросткового возраста

Ш окирующие подробности из жизни двукратного олимпийского чемпиона.

Легендарный советский хоккеист родился в семье слесаря Бориса Харламова и испанки Кармен Ориве-Абад, которая бежала в СССР из Бильбао во время гражданской войны в Испании. Родители будущего спортсмена познакомились на танцевальном вечере, организованном заводом «Коммунар», где оба работали. Вскоре на свет появился их первенец. Имя мальчику дали в честь летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Валерий Харламов родился очень маленьким: его вес был всего 2600 граммов. Да и рос он очень слабым ребенком. Родная сестра хоккеиста Татьяна Харламова несколько лет назад в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказала шокирующие подробности из биографии хоккеиста. Оказывается, что, еще будучи ребенком, Харламов находился на грани жизни и смерти.

Валерий Харламов в детстве. из личного архива

«Несколько раз он умирал. Однажды еще был грудничком, где-то в годик, его положили в больницу, и в один из приходов родителей маме говорят: «Готовьтесь. Не вытянем». И вот она идет по улице и плачет, заливается. Вдруг какая-то старушка к ней подходит и говорит: «Дочка, ты чего плачешь-то?» Мама: «Сыночек у меня в больнице очень плохой, сказали готовиться». А она же до последнего по-русски очень плохо говорила, ее еще понять надо было. Но бабушка эта не просто поняла, а сказала: «Не расстраивайся. Все с твоим мальчиком будет хорошо, вот увидишь. Завтра уже будет другое дело». А он лежал не вставая. На следующий день мама на заводе, папа в больницу идет. И глазам своим не верит, глядя снизу на окно палаты: Валерка в окно смотрит! Врачи говорят: «Кризис прошел». С того момента он пошел на поправку, а мама стала очень суеверным человеком», — вспомнила Татьяна Харламова.

« Было опасение, что станет инвалидом »

При этом детство у Харламова, который регулярно болел, было самым простым. Он рос активным мальчиком и рано начал проявлять любовь к спорту: летом играл в футбол и баскетбол, а зимой — в хоккей. В 1961 году, когда ему было 13 лет, Валерий в очередной раз подхватил ангину. Быстро вылечиться он не смог, получив серьезные осложнения на другие органы. Врачи поставили ему диагноз «ревмокардит» и обнаружили еще порок сердца. Эта болезнь насколько сильно сказалась на здоровье мальчика, что его даже частично парализовало.

«Вот вы спрашиваете, почему Валерку вся страна любила. Еще и потому, что все знали его историю. И испанскую, так отличавшую его от всех остальных. И о том, что в детстве он тяжело болел и его даже парализовало, — рассказывала сестра спортсмена. — А он после этого смог встать на ноги и превратиться в великого хоккеиста. Отнялись правая рука и левая нога. Где-то на месяц. Было очень большое опасение, что он может стать инвалидом. В больнице ему все восстанавливали. Мы жили в коммунальной квартире на 25 человек. И все соседи знали, что Валера болеет, ему нужны тишина и покой. Оберегали вы себе не представляете как».

Татьяна и Валерий Харламовы. из личного архива

После болезни активному Валере было запрещено бегать во дворе, ходить на физкультуру и поднимать тяжести. Не разрешалось все, что он так любил делать... Помогали восстановиться Харламову все общими усилиями. Подключили специалистов из Красного Креста, не осталось в стороне и испанское сообщество. В итоге получилось добиться полноценного лечения и путевки в санаторий. А позже семье даже удалось перебраться из шумной коммуналки, где они жили много лет, в отдельную квартиру. Там Харламов мог спокойно отдыхать и восстанавливаться.

«Помню, как мы переживали, когда Валера после болезни первый год в пионерлагерь поехал. Врачи же ему запретили всякие нагрузки, и в медицинской карте это все было написано. Такой подвижный — и ничего нельзя, все запрещали. Мы с ним вдвоем плакали из-за этого. Слава богу, хоть в городки разрешили играть, и он выступал по ним на олимпиаде среди пионерлагерей», — рассказала сестра Харламова.

Исцеление спортом

Ключевую роль в жизни восьмикратного чемпиона мира сыграл и его отец Борис. Спустя год после болезни он тайком от своей жены повел сына в хоккейную секцию. Молодой Харламов сразу впечатлил тренеров. И это при том, что он попал в группу к мальчишкам на год старше. К тому же он был худым и низкого роста. Позже в секции узнали, что Валерию запрещено заниматься спортом и что он младше остальных. Однако отчислять талантливого игрока не стали.

Конечно, отец не стал рисковать здоровьем своего единственного сына и регулярно водил мальчика на осмотр в Морозовскую больницу. Постоянные тренировки помогли ему укрепить иммунитет и избавиться от болезней. Хотя он так и оставался худощавым.