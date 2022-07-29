Национальная программа едет в грандиозное турне. Новые хоккейные разработки увидят 20 регионов России

Цель программы остается прежней — работать по единой системе должны все школы страны.

13 новых пособий за год

В сезоне-2021/22 ФХР продолжила успешно внедрять НППХ «Красная Машина» в систему детско-юношеского хоккея России. «Красная Машина» — комплекс уникальных инноваций и методик работы с юными спортсменами, вобравший в себя самые эффективные и передовые наработки и позволяющий воспитывать игроков элитного уровня. Процесс внедрения Национальной программы подготовки хоккеистов длится вот уже более трех лет.

В прошедшем сезоне специалисты федерации провели более 150 мероприятий, связанных с обучением детских тренеров и юных хоккеистов. Самыми популярными стали конференции, лекции, практические занятия и мастер-классы с участием звездных отечественных игроков. Отступление ковида позволило вернуться к допандемийным форматам работы — то есть очным встречам и тренировкам непосредственно на льду.

«Красная Машина» в предыдущие 12 месяцев выпустила 13 новых методических пособий, в которых содержатся полезные рекомендации по разным аспектам спортивной подготовки. Солидные, красочно оформленные издания получили более 800 тренеров, работающих в системе детско-юношеского хоккея. А в рамках программы подготовки тренерских кадров более 600 специалистов прошли обучение нюансам и процессам использования инновационных методик НППХ.

Не останавливается и научно-исследовательская работа. Помимо анализа эффективности существующих методик, ведется работа над инновациями. Такими как развитие информационных систем, связанных с теорией и методикой спортивной подготовки. Одним из приоритетных направлений работы предстает и разработка концепции цифровой трансформации отрасли детско-юношеского хоккея с поэтапным внедрением информационных и цифровых технологий в процесс обучения игроков.

Наконец, наработки «Красной Машины» уже не первый год используют клубы КХЛ — внутри своей вертикали подготовки юных игроков. Соглашения о внедрении подписаны с командами Западной и Восточной конференций. Яркий пример эффективного использования методик НППХ демонстрирует СКА, где на базе Центра хоккейного развития Red Machine предоставляется комплексная база для совершенствования индивидуальной техники хоккеистов. Процесс подготовки включает в себя предварительное тестирование, создание профиля игрока, подготовку индивидуального плана занятий, тренировочный процесс на основании индивидуальных показателей, а также тестирование по итогам обучения.

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина».

В сентябре — ноябре состоится турне НППХ «Красная Машина»

Очевидно, что активность на ключевых направлениях деятельности сохранится и в предстоящем сезоне. Но начиная с осени хоккейная Россия увидит и новые форматы внедрения НППХ. На первые месяцы сезона запланировано знаковое расширение ареала вовлеченности детско-юношеского спорта в «Красную Машину». А именно — турне Национальной программы, которое затронет более 20 регионов нашей страны. Грандиозное событие будет организовано совместными усилиями Министерства спорта и Федерации хоккея России.

У Минспорта давно существует федеральный проект «Спорт — норма жизни». В его рамках ФХР участвовала в разработке программы «Дополнительное образование и повышение квалификации специалистов по хоккею». Она позволяет более эффективно взаимодействовать с детскими тренерами, проводить обучение на базе вузов и хоккейных школ.

Программа, рассчитанная на три года, ставит конкретные задачи — вовлечь в процесс повышения квалификации более1500 тренеров. Она начала работать с сезона-2020/21, и специалисты внедрения НППХ «Красная Машина» получили дополнительную возможность работы с кадрами по всей стране. Первоначально обучение было организовано на базе крупнейших спортивных вузов — ФХР проводила мероприятия в Сибирском и Уральском физкультурных университетах, в Поволжской академии, а также в Российском экономическом университете им. Плехановаи Дальневосточном федеральном университете. Но в предстоящем сезоне принципы работы несколько изменятся.

Запланированы децентрализация и диверсификация. Они и выразятся в грандиозном двухмесячном турне «Красной Машины», которое планируется начать 1 сентября. Изменения логичны — они обоснованы интересами расширения вовлеченности тренеров в систему работы с методиками НППХ. Ведь, во-первых, не все специалисты из ДЮСШ имеют возможность приехать на занятия за 1000-1500 километров. А во-вторых, хоккейные регионы развиваются неравномерно. Есть образцовые организации с уже отлаженной, выстроенной вертикалью, а есть населенные пункты(в начале про организации, потом про населенные пункты), где в первую очередь требуется повышать уровень подготовленности юных игроков. Проще говоря, там больше нуждаются в интеллектуальной и образовательной помощи из центра. На работу в таких городах и планируется сделать акцент во время турне «Красной Машины».

По всей видимости, поездка начнется с Дальнего Востока, где специалисты ФХР посетят Хабаровск, Владивосток и Читу. Визит в Иркутск позволит охватить большой кластер Восточной Сибири, включающий Ангарск и Северобайкальск. В Сибири одним из центров притяжения станет Красноярск (куда смогут прибыть и специалисты из Новокузнецка, Томска, Барнаула), а также Тюмень (с расширенным составом участников из Сургута, Ханты-Мансийска, Тобольска). Показателен и пример Башкирии. Планируется вовлечь в орбиту использования инновационных методик подготовки хоккеистов сельские хоккейные центры — в отличие от той же Уфы с мощной вертикалью «Салавата», в райцентрах потребность в знакомстве с наработками «Красной Машины» наиболее велика. Безусловно, турне НППХ затронет и западные регионы России (например, Калининград), и южные (Краснодар, Волгоград).

Для малых, независимых ДЮСШ даже подготовлено специальное учебное пособие. Тренеры получат выжимку из всего многотомного многогранного арсенала методик «Красной Машины», которая станет полезным инструментом на стартовом этапе внедрения наработок Национальной программы.

Сотрудничество ФХР и Минспорта повысит эффективность внедрения НППХ

Планируется, что за два осенних месяца курсы повышения квалификации пройдут более 500 тренеров, а также десятки руководителей детско-юношеских школ. Специалисты ФХР проведут презентации в более чем 20 городах, вручат сотни учебно-методических пособий. А в мастер-классы на льду и на земле будет вовлечено более 10 тысяч детей и подростков. Сопутствующими проектами будут и другие мероприятия, нацеленные на популяризацию хоккея и повышение качества спортивной подготовки — например, инициатива ВХЛ «Хоккей в школу».

А одним из главных итогов грандиозной программы должно стать подписание соглашений с более чем двумя сотнями детских школ — о внедрении методик «Красной Машины» в процесс обучения игроков. Стоит отметить, что сотрудничество Министерства спорта и Федерации хоккея России повысит эффективность такого внедрения. Ведь многие ДЮСШ так или иначе подчиняются министерству и обязаны прислушиваться к рекомендациям, касающимся формирования учебного процесса. Использование эффективных инноваций НППХ в любом случае делает процесс воспитания хоккеистов более качественным. Значит, если тренеров подтолкнут к использованию таких инноваций административными методами — итоги будут только положительными. Ведь во многих случаях нужно помочь специалистам на местах с осознанием полезности методик «Красная Машина», натолкнуть их на мысль, что необходимость внедрения назрела.

Ну а расширение количества школ, вовлеченных в работу по рецептам НППХ, тем более можно только приветствовать. Очевидно, что сотрудничество с региональными независимыми ДЮСШ — это не только популяризация, не только посвящение массовости. Это и повышение качества работы всей системы в целом. Предпосылки к созданию условий, в которых новые звездные игроки будут вырастать не только внутри вертикальной системы клубов КХЛ, но и на местах, в маленьких городах и селах, в самых разных регионах страны.

Ведь что-то подобное у нас уже было в советские времена. Массовость и диверсификация процесса «производства» будущих чемпионов была силой той системы, из которой черпала свои кадры предыдущая «Красная Машина».

Теперь эти преимущества планируется возрождать на новом, более высоком и упорядоченном уровне качества. Поэтому турне Национальной программы подготовки хоккеистов станет одним из важнейших событий предстоящего спортивного сезона.