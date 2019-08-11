Виталий Прошкин: "Если ФХР говорит о подготовке резерва, то успех на Кубке Глинки/Гретцки – наглядный пример"

Двукратный чемпион мира, многократный чемпион России Виталий Прошкин прокомментировал "СЭ" победу российских юниоров на Кубке Глинки/Гретцки.

- Во-первых, хотел бы отметить отличную подготовку у российских игроков, - это во многом закладывается заранее, даже по индивидуальному плану подготовки. Во-вторых, командные взаимодействия, которые и дали итоговый результат. Видна работа тренеров, их хороший контакт с командой. В любом случае, отличное начало сезона. Этот турнир очень представительный, и выиграть его не так-то просто.

- Такой успех станет трамплином для молодых игроков?

- Трамплином станет усердная работа. Вот как раз сейчас, после успеха, важно прибавить в тренировках и в серьёзном подходе к работе. Победные эмоции помогут преодолеть трудности. Конечно же, важна и игровая практика. Важно, чтобы парни её получали как можно чаще и на высоком уровне. Для хоккеиста ничего важнее быть не может. А победа, отмечу ещё раз, показывает верный системный подход к работе сборных и ФХР. Если федерация и говорит о подготовке резерва, то это один из самых лучших примеров на сегодняшний день. (Евгений Белоусов)

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