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Сегодня, 12:25

Третьяк рассказал о самых изнурительных тренировках Тарасова

Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк и Анатолий Тарасов.
Фото Игорь Уткин

Легенда советского и мирового хоккея Владислав Третьяк в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам» рассказал о занятиях тренера Анатолия Тарасова.

— Пример самой лютой пахоты?

— 1973-й. Половина девятого вечера. За окном темень, стужа. На базе сидим в холле, с Анисиным и Бодуновым смотрим телевизор. Тарасов заходит: «Ребята, у вас ножки не затекли?» — «Что-о?!» — «А пошли-ка со мной прогуляемся. Надевайте спортивные костюмчики».

— Начались приключения?

— В Архангельском гора — и снега по пояс. Наверху три березы. Тарасов глянул: «Видите — дерево? Кто первым добежит? Погнали!» Мы из трех точек стартовали — Анисин меня опередил. На ходу ка-а-к дал локтем в глаз!

— Вот беда.

— Оттуда кубарем скатывались. Мокрые насквозь. А Тарасов: «Еще раз!» Рывков пять совершили. А туда как шли?

— Как?

— Анатолий Владимирович сразу: «Так, ребята, гуськом за мной...» Кто видел со стороны — обалдел! Впереди Тарасов, за ним мы на корточках. А все потому, что случайно попались на глаза. Смотрели бы телевизор другие — бежали бы они.

Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки. Владислав Третьяк: «Учил Гретцки танцевать вприсядку. Хватило его ненадолго»

Владислав Третьяк
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