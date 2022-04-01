Третьяк рассказал, как перенес с Харламовым самый тяжелый перелет в жизни

Легенда советского и мирового хоккея Владислав Третьяк рассказал, как пережил сложный перелет во время турне по Северной Америке.

— Страшные перелеты случались?

— Над океаном всегда проваливаешься в «трубу». Там самолет аж крылом машет. Может два часа трясти. Но самый тяжелый перелет — 1977-й, играли в Цинциннати с ВХА. Шквалистый ветер! Просто ураган!

— Что ж вы полетели?

— Так еще и на пропеллерном самолетике типа Ан-12. Нас только накормили — и тут провал! Как начало швырять! Все подносы по салону разметало, передо мной Первухин сидел. Шептал: «Мама дорогая, сказали дураку — не играй в хоккей, сейчас умирать придется...»

— С вами кто сидел?

— Харламов.

— Как переносил?

— «Рулили» с ним — самолет в одну сторону кренится, мы в другую. Да все были в ужасе! Никогда такого кошмара не испытывал! Наконец приземлились, вышли — а ветер сносит с полосы. Дальше лететь отказались, говорим: «Давайте большой борт. Иначе остаемся».

— Дали?

— А как же? Но вещи наши задержались. Подвезли к третьему периоду. Полкоманды на лед не вышло.