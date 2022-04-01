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Сегодня, 11:53

Третьяк рассказал о самых нелепых травмах в своей жизни

Александр Кружков
,  
Юрий Голышак
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк (справа) и журналист Аркадий Ратнер.
Фото из личного архива Аркадия Ратнера

Легенда советского хоккея Владислав Третьяк заявил, что самые тяжелые травмы он получил за пределами льда.

— У нас записано: самая нелепая травма в истории советского хоккея — у Третьяка.

— Так это не на площадке! Приезжаем в Горький, выхожу из автобуса — нога попадает в люк.

— Драма.

— Смотрите (двигает блюдце): встал автобус так, здесь люк. Вокруг него снег, лед. Будто яма растоплена. Анисин выходит — и падает. Ты хоть предупреди: «Ребята, аккуратно!» А я-то не вижу, куда иду!

— Почему?

— На мне 20 килограммов экипировки! Это сейчас хоккеисты не дотрагиваются ни до чего. А у Тарасова мы сами мешки таскали. Идешь в Ленинграде к первому вагону, багажному — всё на свою спину!

— Потрясающе.

— На мне был баул, три клюшки и сумка. Носильщики появились только при Тихонове. А иногда, как в Горьком, все равно приходилось тащить самому. Висят эти килограммы на плечах, сгибаюсь — и делаю шаг в пустоту. Пятая плюсневая кость уходит в дыру. Такая боль — будто топором перерубили голеностоп! Доктор подскакивает: «Что с тобой?» Следом Тихонов, рассматривают мою ногу. Потом произносит: «Да нет, играть будешь».

— Мило.

— «Как играть? Болит нога-то!» Доктор вколол обезболивающее. Я пошел спать — за это время все распухло. Уже вопросов не осталось даже у Тихонова — куда там играть? У него паника, выпускает Тыжных... А я на три недели в гипсе.

— Вторая по нелепости травма в советском хоккее, о которой слышали?

— Тоже моя.

— Что стряслось?

— Вот машина (двигает блюдце в другую сторону). Здесь — мой гараж. Захлопываю багажник — и не успеваю убрать палец! Хорошо, не оторвал. Лангетку наложили. Все, больше травм не было. Хотя... Пару раз голову разбивали!

Владислав Третьяк и Уэйн Гретцки. Владислав Третьяк: «Учил Гретцки танцевать вприсядку. Хватило его ненадолго»

Владислав Третьяк
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