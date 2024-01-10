Тренер «Динамо-Форварда» сообщил о гибели 16-летнего вратаря команды

Вратарь «Динамо-Форварда» Глеб Небесов погиб в возрасте 16 лет, сообщил тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Ильющенко.

«Его мама позвонила часа четыре назад, сообщила, что Глеб погиб. Предположений у меня о причинах случившегося нет, в команде он был хороший вратарь, с ребятами активно общался», — цитирует Ильющенко ТАСС.

Небесов провел шесть игр в первенстве Санкт-Петербурга среди команд с игроками 2007 года рождения.