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Сегодня, 23:36

Тренер «Динамо-Форварда» сообщил о гибели 16-летнего вратаря команды

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо-Форварда» Глеб Небесов погиб в возрасте 16 лет, сообщил тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Ильющенко.

«Его мама позвонила часа четыре назад, сообщила, что Глеб погиб. Предположений у меня о причинах случившегося нет, в команде он был хороший вратарь, с ребятами активно общался», — цитирует Ильющенко ТАСС.

Небесов провел шесть игр в первенстве Санкт-Петербурга среди команд с игроками 2007 года рождения.

Источник: ТАСС
Хоккей
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