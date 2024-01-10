Трех игроков «Академии Михайлова» наградили грамотами за спасение при пожаре

Три игрока «Академии Михайлова» из МХЛ награждены грамотами управления МЧС по Тульской области за спасение женщины с детьми из горящей квартиры, сообщается на странице ведомства в соцсетях.

Награды получили Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов.

В ночь на 7 января хоккеисты возвращались из церкви с рождественской службы и по дороге заметили огонь в многоквартирном доме. По словам Истомина, они услышали, что из горящей квартиры раздаются детские крики о помощи.

«Недолго думая, Егор Строганов, бросился к месту происшествия, а двое других поспешили вызвать экстренные службы спасения. Егор вошел в подъезд, нашел дверь горящей квартиры и увидел, как женщина пытается спасти своих детей», — сказано в сообщении ведомства.

Одна девочка-подросток находилась без сознания и с явными признаками ожогов. Отмечается, что хоккеист помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку. В это время его товарищи будили других жителей дома и по приезде пожарных помогали им в эвакуации из задымленного здания.