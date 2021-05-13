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Каменский заявил, что Владимир Путин прогрессирует в хоккее с каждым годом

14:02
Владимир Путин (справа) с кубком Ночной хоккейной лиги. Фото photo.khl.ru
Владимир Путин (справа) с кубком Ночной хоккейной лиги. Фото photo.khl.ru

Олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от прошедшего гала-матча с участием Владимира Путина в Ночной хоккейной лиге в Сочи.

«Конечно, это был большой праздник, шоу. Это игра ветеранов для зрителей, для Ночной хоккейной лиги. Каждый год проводится такая встреча. Мы вернулись после пандемии, показали, что побеждаем ее. Мы можем спокойно играть в хоккей, собирать зрителей и получать удовольствие», — сказал Каменский «СЭ».

Также Каменский оценил прогресс Владимира Путина по сравнению с предыдущими гала-матчами Ночной хоккейной лиги.

«Он прогрессирует с каждым годом. Главное, что человек получает удовольствие от игры в хоккей и от мероприятия. Уровень игры здесь не столько важен. Люди выходят, получают удовольствие, отвлекаются от каких-то дел, заряжаются эмоциями. Остальное неважно», — добавил Каменский.

Встреча завершилась со счетом 13:9. Глава государства забросил восемь шайб и отметился одной результативной передачей.

(Владимир Пушкарев)

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