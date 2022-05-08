Сборная России одержала волевую победу над Белоруссией и выиграла товарищеский турнир в Санкт-Петербурге

Сборная России по хоккею выиграла товарищеский турнир в Санкт-Петербурге. В финале российская команда обыграла Белоруссию со счетом 3:2.

Причем россияне отыгрались со счета 0:2. Белорусы забросили две быстрых шайбы в первом периоде.

В составе сборной России голами потом отметились Данила Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов.

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Россия — Белоруссия — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Скоренов — 1 (бол., Алистров, Усов), 3:39 — 0:1. Звягин — 2, 7:52 — 0:2. Башкиров — 2 (бол., Хайруллин, Мисюль), 13:06 — 1:2. Хуснутдинов — 3 (Чибриков, Телегин), 19:47 — 2:2. Сафонов — 2, 28:10 — 3:2.

Вратари: Николаев — Шостак (57:53).

Броски: 26 (13+9+4) — 22 (9+6+7).

Судьи: Наумов, Юдаков.

8 мая. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.