Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:40

Министр спорта РФ вручил Роману Ротенбергу знак «За развитие физической культуры и спорта»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Москве состоялась рабочая встреча министра спорта РФ Олега Матыцина и первого вице-президента ФХР, главного тренера СКА Романа Ротенберга, сообщает сайт организации.

На ней было обсужден ряд вопросов по развитию отечественного хоккея, в частности, новые проекты ФХР — создание команды молодых звезд России — сборной до 25 лет, а также работу в новой дисциплине — хоккее в формате «3 на 3».

По окончанию встречи министр вручил первому вице-президенту ФХР государственную награду — почетный знак «За развитие физической культуры и спорта», которым он был награжден указом от 11 июля.

Источник: https://fhr.ru/news/item/94588/
Олег Матыцин
Роман Ротенберг
4
1
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев — о продлении контракта с Жамновым: «Не стали придумывать что-то новое и оставили все, как есть»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости