Министр спорта РФ вручил Роману Ротенбергу знак «За развитие физической культуры и спорта»

В Москве состоялась рабочая встреча министра спорта РФ Олега Матыцина и первого вице-президента ФХР, главного тренера СКА Романа Ротенберга, сообщает сайт организации.

На ней было обсужден ряд вопросов по развитию отечественного хоккея, в частности, новые проекты ФХР — создание команды молодых звезд России — сборной до 25 лет, а также работу в новой дисциплине — хоккее в формате «3 на 3».

По окончанию встречи министр вручил первому вице-президенту ФХР государственную награду — почетный знак «За развитие физической культуры и спорта», которым он был награжден указом от 11 июля.