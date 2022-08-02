ФХР объявила о создании сборной молодых звезд-U25

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о создании сборной молодых звезд до 25 лет.

В состав команды войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России.

Сборная-U25 дебютирует в турнире в Сочи, который пройдет с 3 по 9 августа. Также команда примет участие в Кубке Первого канала. В мае 2023 года планируется, что сборная проведет турнир, в рамках которого сыграет с клубами КХЛ по всей стране.

Кроме того, ФХР объявил состав сборной-U25 на турнир в Сочи:

Вратари: Вячеслав Пекса («Ак Барс»), Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург» Мг).

Защитники: Степан Анисимов, Григорий Грязнов, Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Иван Ремезовский (все — СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Владимир Грудинин, Артем Дуда (оба — ЦСКА), Богдан Крохалев («Металлург» Мг), Никита Новиков («Динамо» М).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Максим Грошев, Матвей Кабуш, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Алексей Ожгихин, Кирилл Танков (все — СКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Данила Юров («Металлург» Мг).