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Сегодня, 19:07

Плющев — о продлении контракта с Жамновым: «Не стали придумывать что-то новое и оставили все, как есть»

Плющев отреагировал на продление контракта с главным тренером сборной России Жамновым
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продолжении работы Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды. Контракт подписан на один год.

«По-видимому, они решили оставить все как есть, значит не видят никаких проблем, поэтому продлили контракт с Жамновым. Другие кандидаты на этот пост? Я над этим не задумывался. Сезон прошел скомкано. Судя по тому, что мы сейчас находимся в хоккейном вакууме, наверное, не стали придумывать что-то новое и оставили все, как есть», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Жамнов возглавил сборную в сентябре прошлого года, а в феврале завоевал с ней серебряные медали на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
Владимир Плющев
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