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Сапего: «Обидно, что продлили отстранение сборных России и Белоруссии»

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Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от международных соревнований. Ранее Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25.

«Обидно, что продлили отстранение сборных России и Беларуси. Мы никак не можем на это повлиять. Ничего не остается, как продолжать делать свою работу, играть в своих клубах. Надеюсь, что вернемся на международную арену. И тогда сможем показать уровень хоккея сборных России и Белоруссии», — цитирует Сапего «СДЗД».

В текущем сезоне 24-летний белорус сыграл 54 матча, в которых набрал 8 (2+6) очков.

СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, набрав 91 очко в 64 играх.

Источник: Спорт день за днем
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