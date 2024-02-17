Форвард «Северстали» Ильин рассчитывает, что ИИХФ примет меры после письма молодых игроков

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин надеется, что в Международной федерации хоккея (ИИХФ) заметят подписанное нынешними и бывшими игроками молодежной сборной России письмо с просьбой вернуть команду на международные соревнования.

«Конечно же, ждем положительного ответа, — цитирует Ильина ТАСС. — Исключать возврата на международную арену не стоит, но ситуация в мире сложная, к сожалению. Отчаиваться не стоит, но хотелось бы надеяться, что заметят и примут меры».

15 февраля пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала письмо игроков молодежной сборной России, в котором они попросили ИИХФ вернуть команду на чемпионат мира.