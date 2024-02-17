Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 11:27

Форвард «Северстали» Ильин рассчитывает, что ИИХФ примет меры после письма молодых игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин надеется, что в Международной федерации хоккея (ИИХФ) заметят подписанное нынешними и бывшими игроками молодежной сборной России письмо с просьбой вернуть команду на международные соревнования.

«Конечно же, ждем положительного ответа, — цитирует Ильина ТАСС. — Исключать возврата на международную арену не стоит, но ситуация в мире сложная, к сожалению. Отчаиваться не стоит, но хотелось бы надеяться, что заметят и примут меры».

15 февраля пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала письмо игроков молодежной сборной России, в котором они попросили ИИХФ вернуть команду на чемпионат мира.

Матвей Мичков и&nbsp;Люк Тардифф. Письмо игроков молодежки — шаг в правильном направлении. Но сердца чиновников ИИХФ оно не растопит

Источник: ТАСС
Молодежная сборная России по хоккею
ХК Северсталь
3
0
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сапего: «Обидно, что продлили отстранение сборных России и Белоруссии»

Менелл считает, что отстранение сборной России не имеет смысла для мирового хоккея
Новости
RSS RSS
Все новости