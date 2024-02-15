Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:32

Фетисов заявил, что Тардиф будет «расплачиваться» за накопленный ущерб ФХР после отстранения

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа об отстранении российских сборных.

1 января президент ИИХФ Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году.

«А ФХР разве не в семье ИИХФ? Вернуться на соревнования? Может, ему надо пожелание отправить, чтобы он нас вернул? У него нет ни одного основания нас отстранять. Мы же его избрали здесь в Санкт-Петербурге, устроили хоккейный праздник. Потратили кучу денег. Сейчас построили в Санкт-Петербурге лучший в мире стадион для проведения чемпионата мира. Будем накопленный ущерб представлять ему, чтобы он расплачивался», — сказал Фетисов «СЭ».

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что разочарованы решением ИИХФ о продлении отстранения и назвали его дискриминационным.

Свитера молодежной сборной России по&nbsp;хоккею. Игроки молодежной сборной России написали письмо в ИИХФ: «В чем мы провинились? Почему вы вычеркиваете нас из мирового хоккея?»

Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
1
1
Читайте также
Фильм «Лед-3» вышел в прокат 14 февраля
Валиева не примет участие в весеннем туре команды Тутберидзе
США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Байден посчитал необходимым ужесточение контроля за оборотом оружия в США
Пациент умер после драки с ножом в тубдиспансере в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о превращении США в посмешище
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Большунов рассказал, что все больше норвежцев ждет российских лыжников на соревнованиях
Фетисов — о письме хоккеистов в ИИХФ: «Станет хорошим аргументом в судебных разбирательствах»
Быков назвал барьером несправедливости отстранение молодежных сборных России по хоккею
Президент ИИХФ Тардиф ответил на письмо сборной России: «Соблюдайте правила»
Надо ли России участвовать в парижской Олимпиаде? Мнения звезд спорта и не только
Экс-министр из кабинета Байдена поддержал российских хоккеистов. Поможет ли это попасть на Олимпиаду?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дементьев: «У ИИХФ есть определенная алогичность в принятых решениях и ее действиях»
Новости
RSS RSS
Все новости