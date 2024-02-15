Фетисов заявил, что Тардиф будет «расплачиваться» за накопленный ущерб ФХР после отстранения

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа об отстранении российских сборных.

1 января президент ИИХФ Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году.

«А ФХР разве не в семье ИИХФ? Вернуться на соревнования? Может, ему надо пожелание отправить, чтобы он нас вернул? У него нет ни одного основания нас отстранять. Мы же его избрали здесь в Санкт-Петербурге, устроили хоккейный праздник. Потратили кучу денег. Сейчас построили в Санкт-Петербурге лучший в мире стадион для проведения чемпионата мира. Будем накопленный ущерб представлять ему, чтобы он расплачивался», — сказал Фетисов «СЭ».

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что разочарованы решением ИИХФ о продлении отстранения и назвали его дискриминационным.