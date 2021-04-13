Сборная России в апреле дважды сыграет с белорусами в рамках Еврочелленджа

23 и 24 апреля национальная сборная России сыграет два матча против сборной Белоруссии в рамках Еврочелленджа, сообщает сайт ФХР.

Игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене» в Петровском парке. Матч 23 апреля начнется в 18:00, 24 апреля — 14:00.

Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира, который в нынешнем сезоне пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.