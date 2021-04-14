Программа «Добрый лед» продолжит обучение тренеров-общественников и строительство хоккейных коробок в селах

Программа «Добрый лед» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко продолжит в этом году бесплатное дистанционное обучение хоккейных тренеров-общественников. Об этом «СЭ» рассказал куратор программы Игорь Барадачев.

Также он объяснил, как «Добрый лед» распределяет гранты на строительство и реконструкцию хоккейных коробок в малых городах и селах.

— Из-за пандемии коронавируса мы перешли в режим дистанционного обучения, — говорит Барадачев. — Это позволило привлечь в программу тренеров и организаторов соревнований из сел и малых городов. Особенно это актуально для энтузиастов из населенных пунктов, отдаленных от региональных центров. В прошлом году около 100 тренеров-общественников прошли нашу программу в формате трех дистанционных сессий. Ученики, показавшие отличные успехи, приехали на очную финальную сессию в Санкт-Петербург, защитили свои практические работы и получили дипломы.

Мы продолжим реализовывать эту программу и в этом году, cейчас собираем заявки. Наша онлайн-платформа рассчитана на 100 человек, но если желающих будет больше, то сможем подготовить для этого техническую базу. С каждым годом программа становится все интереснее, например, в 2020 году добавилось два предмета: основы общей физической подготовки и тактика игры в хоккей. Программу поддерживают амбаcсадоры — великий тренер Владимир Юрзинов-старший и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.

— Каждый год весной мы объявляем конкурс грантов. Это традиционная форма для благотворительных фондов. До конца мая мы ждем заявки из регионов. Они могут исходить от тренеров, инициативных групп или средних школ. Затем собирается конкурсная комиссия, куда входят представители ФХР, партнерские организации. Эксперты изучают все проектные заявки и принимают решение, кто получит грант от фонда, который составляет 1,5 миллиона рублей. Его можно потратить на ремонт или реконструкцию коробки. В среднем мы поддерживаем от 10 до 15 таких заявок в год. Всего за восемь лет существования программы было отремонтировано или возведено с нуля 65 объектов в разных регионах, — подытожил куратор программы.