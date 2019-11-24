Роман Ротенберг: «Верим, что Бэбкок приедет к нам»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что рассматривает вариант привлечения к работе с национальной командой бывшего главного тренера сборной Канады и «Торонто» Майка Бэбкока.

— Мы работаем с разными специалистами, — сказал Ротенберг в интервью «Матч ТВ». — У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле, мы уже обратились к Майку Бэбкоку.

— Серьезно?!

— Да. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала.

Мы ждем ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.

— Ну а Бэбкок?

— Однозначно мы хотели бы его привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением. Ждем ответа.

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