Президент ИИХФ Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году
Президент ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» оставил пожелание российским хоккейным фанатам на 2024 год.
«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», — сказал Тардиф «СЭ».
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.
27 декабря в интервью «СЭ» первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и ИИХФ.
Новости
19 дек 2023 14:15
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