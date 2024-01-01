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Сегодня, 14:12

Президент ИИХФ Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент ИИХФ Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» оставил пожелание российским хоккейным фанатам на 2024 год.

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

27 декабря в интервью «СЭ» первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и ИИХФ.

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